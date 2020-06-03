Оренбург, , 07:13 — REGNUM В Оренбургской области за пять месяцев 2020 года с родителей-должников в пользу детей взыскано более 73 млн рублей алиментов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Для исполнения судебных решений приставы используют меры принудительного характера. В числе действенных мер в ведомстве называют ограничение в праве на управление транспортным средством, выезда за границу и арест имущества.

В январе — мае более 2500 должников ограничены в праве управления транспортом, для 75 тыс. человек под запретом оказались заграничные поездки, составлено 530 актов описи и ареста имущества.