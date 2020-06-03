Биробиджан, , 06:55 — REGNUM Четвёртый пациент с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией скончался в Еврейской АО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Женщина 64 лет скончалась в инфекционной больнице, куда её доставила скорая помощь с тяжёлой формой пневмонии. У пациентки был выявлен коронавирус, к тому же пенсионерка страдала множеством сопутствующих заболеваний, в том числе и сахарным диабетом.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 3 июня скончались два пациента с коронавирусом 77 и 80 лет. Всего от инфекции на полуострове умерли уже 15 человек.