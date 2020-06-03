Вашингтон, , 06:49 — REGNUM Множество разработчиков видеоигр направили средства в фонды движения Black Lives Matter и общественной организации NAACP, и выразили поддержку протестующим в США. Об этом 3 июня сообщил журнал PC Gamer.

К акции присоединились такие компании, как Humble Bundle, Ubisoft, Devolver Digital, Square Enix, Evolution Championship, Electronic Arts, а также портал Itch. io и организаторы марафонов по скоростному прохождению видеоигр Games Done Quick. Стоит отметить, что Humble Bundle и Electronic Arts пожертвовали значительные суммы — каждая компания перевела по $1 млн.

Ранее ИА REGNUM сообщило: после того, как владелец популярного портала TSSZ, посвящённого видеоиграм о еже Сонике, сравнил с этими играми существующее положение темнокожих американцев и действия движения Black Lives Matter, он столкнулся с массовой негативной реакцией. После этого ему пришлось закрыть сайт, просуществовавший 21 год.

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