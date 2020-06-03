Петропавловск-Камчатский, , 06:49 — REGNUM На Камчатке скончались ещё два пациента с коронавирусом. 3 июня умерли мужчина и женщина в возрасте 77 и 80 лет. Число погибших от инфекции выросло, таким образом, до 15 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее число заражений в регионе с начала наблюдений достигло 949, из них 61 ребёнок. 375 человек выздоровели, 15 пациентов погибли.

За сутки в регионе выявлены 33 новых случая заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке число рабочих ГОК «Аметистовый», Ренова, зараженных коронавирусом, выросло до 40 человек, вирус выявлен у 29 рыбообработчиков в Усть-Большерецком районе — люди прибыли на путину из других регионов страны.