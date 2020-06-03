Сеул, , 06:41 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Южной Корее увеличилось до 11 590, из них 46 — выявлены за последние сутки, 3 июня сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Также за истекшие 24 часа в стране скончался один пациент с COVID-19 и общее количество погибших от данного заболевания в республике достигло 273.

Кроме того, еще 10 467 человек (90,3% от всех заразившихся) выздоровели. Отмечается, что в стране проведено уже более 950 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня после обнаружения SARS-CoV-2 еще у одного военнослужащего на базе ВВС в южнокорейском городе Осан количество заражений стало составлять 31.

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