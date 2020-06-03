Горно-Алтайск, , 06:32 — REGNUM Количество новых случаев заражения коронавирусом в Республике Алтай начало резко расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения региона, 2 июня выявлено сразу 16 носителей.

«Коронавирус подтвердился у семи жителей Кош-Агачского района, пяти вахтовиков, работавших в Майминском районе, трех жителей Горно-Алтайска, в том числе у двух детей, а также у жительницы Улаганского района», — добавили в региональном оперативном штабе.

Таким образом, общее число выявленных случаев в республике достигло 154. Из них на лечении в медицинских учреждениях остаются 54 пациента. Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 84 человека.

Напомним, ранее число новых случаев заражения за сутки редко превышало 5−6, а чаще ограничивалось 1−2. Благодаря этому, как сообщало ИА REGNUM, республика вошла в число регионов Сибири с самыми низкими показателями случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. по ситуации на 1 июня этот показатель достиг 60,7 случаев.

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