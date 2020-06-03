Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:29 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту заражения коронавирусом в новокузнецком пансионате для пожилых людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в пансионате Новокузнецке за сутки, по данным на 1 июня, было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом.

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В прокуратуре уточнили, что на 1 июня в пансионате «Уютный» было выявлено 27 случаев заражения коронавирусом.

«В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства, — отметили в ведомстве. — Проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецка и прокуратуре Куйбышевского района Новокузнецка».

Результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.