Новокузнецк, Кемеровская область, 3 июня 2020, 06:29 — REGNUM Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту заражения коронавирусом в новокузнецком пансионате для пожилых людей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в пансионате Новокузнецке за сутки, по данным на 1 июня, было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусом.
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В прокуратуре уточнили, что на 1 июня в пансионате «Уютный» было выявлено 27 случаев заражения коронавирусом.
«В связи с этим прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства, — отметили в ведомстве. — Проведение проверки поручено прокуратуре Новокузнецка и прокуратуре Куйбышевского района Новокузнецка».
Результаты проверки находятся на контроле региональной прокуратуры.