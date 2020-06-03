Кито, , 06:28 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса объявила на своих территориях Конфедерация коренных народов Эквадора, заявил глава организации Марлон Варгас 2 июня на пресс-конференции.

По его словам, ЧС будет действовать до нормализации обстановки. Варгас также рассказал, что по состоянию на 31 мая в общинах региона было выявлено 215 случаев заражения коронавирусом. 13 представителей коренных народов Эквадора скончались от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перуанский омбудсмен Вальтер Гутьеррес Камачо призвал власти Перу, Колумбии и Бразилии объединиться для защиты коренных народов Амазонии от нового коронавируса.

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