Якутск, , 06:30 — REGNUM В Якутии за минувшие сутки подтверждено 98 случаев заражения SARS-CoV-2, выздоровели 95 пациентов, один скончался, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Якутске выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом, 22 — в Мегино-Кангаласском районе, пять — в Чурапчинском районе, по два — в Нерюнгринском и Оймяконском районах, по одному — в Хангаласском, Намском, Мирнинском районах.

На 3 июня зарегистрировано 2 214 носителей коронавируса, выздоровели 973 пациента, умерли — девять человек.

В клинической больнице Якутска скончался 66-летний мужчина.

«Несмотря на высокую температуру и другие симптомы коронавируса, мужчина 10 дней лечился дома и не обращался за медицинской помощью. В итоге его в тяжёлом состоянии госпитализировали в стационар, где подключили к аппарату ИВЛ. Спустя 4 дня он умер от запущенной пневмонии», — пояснили в штабе.

22 человека находятся в тяжёлом состоянии, 462 — переносят заболевание бессимптомно и находятся на амбулаторном лечении.

Обработано за сутки 3 788 тестов, в обсерваторах находятся 710 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за сутки скончался 61 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число умерших возросло до 2 685 человек.