Абакан, , 06:22 — REGNUM За сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 32 человек, сообщили ИА REGNUM 3 июня в республиканском правительстве.

Одиннадцать случаев — это служебные и семейные контакты. 18 человек поступили с признаками ОРВИ, трое — с признаками пневмонии.

Число выздоровевших в регионе выросло до 549 (плюс десять за сутки).

Всего в Хакасии по состоянию на 3 июня коронавирус выявлен у 1052 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике умерли десять пациентов с коронавирусом.

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