Новосибирск, , 06:18 — REGNUM В регионы Сибирского федерального округа поступило более 6 млрд рублей на выплаты медработникам за работу с пациентами с коронавирусом, сообщили в полпредстве президента в Сибири.

«Установленные средства должны выплачиваться вовремя и в полном объёме, это безусловный приоритет», — заявил полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, подчеркнув, что вопрос выплат работникам здравоохранения за работу с пациентами с коронавирусом находится на особом контроле.

Высшим должностным лицам субъектов округа поручено осуществлять все стимулирующие выплаты медикам и иным работникам в опережающем режиме.

Уточняется, что за март и апрель средства выплачены полностью, завершаются выплаты за май.

Согласно данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на утро 2 июня в сибирских регионах в стационарах находятся около 8,6 тысячи пациентов с коронавирусом, под наблюдением медиков — более 48,7 тысячи человек, сняты с медицинского наблюдения — более 150 тысяч человек, выздоровело 5,21 тысячи граждан, скончались 155 человек.