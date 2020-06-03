Владивосток, , 06:17 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Темп прироста заболевших составил 2,5%. Всего в Приморье зарегистрировано уже 2 155 носителей коронавируса.

Выздоровели за сутки 63 приморца, скончались — 19 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, властям нет смысла занижать смертность от коронавируса, а если занижение и имеет место быть, то незначительное, убеждён заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.