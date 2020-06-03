Ухань, Китай, , 06:10 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено в провинции Хубэй в центральной части Китая за прошедшие сутки, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

В провинции был подтвержден один новый бессимптомный случай инфицирования в городе Эчжоу, в то время как еще 14 человек выпущены из-под карантина. По-прежнему в регионе остается 276 пациентов с бессимптомным течением инфицирования.

В больницах провинции находится еще трое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, включая одного в тяжелом состоянии. Отметим также, что ранее провинция считалась эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае, а также до сих пор остается само пострадавшей в Китае от эпидемии.