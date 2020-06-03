Южно-Сахалинск, , 06:04 — REGNUM По состоянию на 3 июня на Сахалине выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее число заражений с начала наблюдений выросло до 149, вылечены 60 пациентов, 89 продолжают лечение. Летальных случаев в регионе нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Северо-Курильске был введён режим ЧС в связи с выявлением коронавируса у двоих граждан Киргизии, прибывших на путину.