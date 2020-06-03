Гонконг, Китай, , 05:51 — REGNUM Власти Китая отчитались о ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг за все время эпидемии выявлено 1093 случая COVID-19, из которых четверо человек скончались и еще 1038 выздоровели.

В САР Макао выявлено 45 случаев, все пациенты благополучно выздоровели. На Тайване выявлено 443 пациента, из которых семеро скончались и 427 выздоровели. Отметим, что на материковой части Китая за все время эпидемии выявлен 83 021 заболевший, из которых 78 314 выздоровели и 4634 скончались.