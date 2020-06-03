Кампала, , 05:42 — REGNUM Власти Уганды планируют эвакуировать 2400 граждан страны из-за рубежа в связи с пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава угандского МИД Сэм Кутеса на пресс-конференции.

Он сообщил, что в настоящее время правительство Уганды ведет переговоры с ООН, руководством авиакомпаний и представителями 66 стран, где находятся угандские граждане.

Кутеса добавил, что всех, вернувшихся обратно в Уганду, обязательно проверят на наличие коронавируса нового типа. Тех, у кого тесты покажут отрицательный результат, отправят домой, остальных — на 14-дневный карантин.

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