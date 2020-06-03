Пекин, , 05:39 — REGNUM За прошедшие сутки госпитали Китая покинул еще один пациент, переболевший COVID-19, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

Еще 73 человека продолжают оставаться в госпиталях Китая с диагнозом COVID-19, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР в рамках ежедневного отчета. Всего 78 314 человек благополучно переболели опасной инфекцией в Китае и были выписаны из больниц страны.

В общей сложности 83 021 подтвержденный случая COVID-19 был выявлен в Китае за все время эпидемии, включая 4634 смертельных. За прошедшие сутки в Китае подтвержден один новый «импортный» случай заболевания.