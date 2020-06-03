Новосибирск, , 04:52 — REGNUM В Новосибирской области следователи начали доследственную проверку по факту отключения энергоснабжения многодетной семье, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В региональном управлении СКР уточнили, что накануне, 2 июня, в СМИ появилась информация о том, что многодетной семье, проживающей в собственном доме в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «Цитолог» в селе Барышево, 30 мая 2020 года отключили электричество.

«В семье проживают четверо малолетних детей: от двух до десяти лет, — рассказали в ведомстве. — Многодетная семья якобы неправильно оплачивала электроэнергию и накопила долг в миллион рублей, из-за этого председатель СНТ незаконно отключил дом от общей электрической сети, тем самым, оставив семью с малолетними детьми без света».

Сейчас следователи устанавливаю все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.