Богота, , 04:49 — REGNUM Верховный суд Колумбии инициировал предварительного расследование против сенатора Альваро Урибе, занимавшего в 2002—2010 годах пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба инстанции на официальной странице в Twitter.

«Следственная палата Верховного суда начала предварительное расследование в отношении сенатора Альваро Урибе как потенциального получателя информации, собранной незаконно разведкой в 2019 году», — говорится в сообщении.

Урибе подозревают в незаконном получении информации с помощью государственных разведслужб. Пока суд рассматривает обстоятельства, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела против экс-президента. Сам Урибе написал, что расследование началось из-за жалобы некого «трусливого анонима».

Напомним, в мае 2019 году в колумбийских СМИ было опубликовано журналистское расследование, в котором сообщалось об использовании национальных разведслужб для слежки за политической оппозицией.