Кемерово, , 04:41 — REGNUM В Кемеровской области в День защиты детей, 1 июня, родилось 88 детей: 49 мальчиков и 39 девочек, в том числе две двойни — три девочки и один мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Кемеровской области.

«В Кемерове на свет появилось 29 мальчиков и 12 девочек. Обе двойни родились в Новокузнецке, где всего в день защиты детей появилось 22 маленьких кузбассовца, — уточнили в региональном минздраве. — В городе Полысаево родилось пять малышей, в Ленинске — Кузнецком — четере, в Киселевске — три, в пгт. Промышленная родилось трое детей, в пгт. Тяжин — один маленький кузбассовец, в пгт. Верх-Чебула — один ребёнок».

Для сравнения, 1 июня 2019 года в Кузбассе родилось 78 детей (40 мальчиков и 38 девочек).