Кемерово, , 04:37 — REGNUM В Кемеровской области медицинские организации начали проводить экспресс-тестирование на антитела к коронавирусной инфенкции, сообщает региональное министерство здравоохранения.

«В дополнение к существующей ПЦР-диагностике вводится система иммунохроматографического, а вскоре и иммунофлуоресцентного анализа, — уточнили в минздраве Кузбасса. — Экспресс-тесты не заменяют ПЦР, но дают ряд возможностей, связанных с быстротой определения».

Кемеровская область закупила первые 100 тысяч тестов на 150 млн рублей.

«Прежде всего, будут обследованы группы медицинских работников, находящихся в непосредственном контакте с больными, и те, кто может контактировать с больными с наибольшей вероятностью, — прокомментировал заместитель губернатора Кузбасса по вопросам социального развития Алексей Цигельник. — Тест не даёт ответа — болен человек или нет. Использование его в группе неотложных больных должно позволить оперативно, в приёмном отделении выявлять людей с любыми антителами, что заставит коллег действовать с максимальной осторожностью и защитить от возможного инфицирования других пациентов, не пропустить инфекцию в медицинскую организацию и предотвратить её распространение».

Экспресс-тесты будут проводить и поступающим пациентам с неотложными заболеваниями.