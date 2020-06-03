Владивосток, , 05:14 — REGNUM В Шкотовском районе Приморья в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» началось строительство современной детской поликлиники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Новая модульная поликлиника, которую запустят уже в этом году, будет принимать более 4 тыс. детей, которые живут в Шкотовском районе.

«Наше старое здание совершенно непригодно, оно устарело и морально, и физически», — сказал главный врач Шкотовской центральной районной больницы Михаил Молдованов.

Поликлиника будет площадью 660 кв. метров, треть которых отдадут педиатрическому отделению, где разместятся прививочный, процедурный кабинеты, кабинеты приёма врачей. Предусмотрен по проекту просторный холл, колясочная.

В здании будет клинико-диагностическая лаборатория и отделение скорой медицинской помощи с кабинетом неотложной помощи.

Центральная больница, на территории которой будут новая поликлиника, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» обновит и пополнит материально-техническую базу — ожидаются поставки нового рентгенологического оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону начался капитальный ремонт поликлинического отделения областной детской клинической больницы.