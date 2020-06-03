Пекин, , 04:33 — REGNUM Прокуратура Пекина одобрила арест пациента с COVID-19, который обвиняется в сокрытии своей болезни при въезде в Китай из Соединенных Штатов в марте, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Женщина по фамилии Ли, китаянка по национальности, проживает со своей семьей в США. По данным Народной прокуратуры Пекина, у Ли начали появляться симптомы жара и прочие симптомы болезни 1 марта еще в США. Она осуществила несколько визитов в госпиталь для лечения, во время одного из них у нее был диагностирован COVID-19.

В прокуратуре заявили, что Ли вместе со своим мужем и сыном рейсом CA988 авиакомпании Air China прибыла 13 марта в Пекин из США. До посадки на самолет она приняла лекарства, чтобы понизить температуру тела. Она не сообщала о своих симптомах бортпроводникам.

По прибытию в Ли был выявлен COVID-19, в то время как у ее мужа болезнь была выявлена 16 марта. Более 60 человек, летевшие вместе с ней и находившихся с ней в контакте, были помещены под карантин.