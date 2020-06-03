Пекин, , 04:27 — REGNUM На материковой части Китая за сутки не выявлено новых внутренних случаев COVID-19, сообщает 3 июня агентство Синьхуа.

По данным национальной комиссии здравоохранения КНР, несмотря на это один «импортный», то есть привнесенный из-за рубежа случай, выявлен в провинции Гуандун на юге страны. Смертей от опасной инфекции за сутки также не было.

Напомним, что сутками ранее в Китае было подтверждено пять новых локальных случаев COVID-19. С учетом нового случая, общее число таких «импортных» заболевших в стране достигло 1762.