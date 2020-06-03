Кемерово, , 04:26 — REGNUM Сотрудники кемеровского управления Роспотребнадзора совместно с полицейскими проверили, как рынки, магазины, предприятия общественного питания и организации сферы услуг соблюдают противоэпидемические требования после возобновления работы.

Всего за период с 20 мая по 1 июня 2020 года было осмотрено 1583 предприятия потребительского рынка, из них 525 продуктовых магазинов, 284 предприятия общественного питания, 415 магазинов розничной торговли непродовольственными товарами, 157 парикмахерских и салонов красоты, 202 объекта сферы услуг (аптеки, СТО, такси и др.).

Установлены следующие нарушения: не обеспечена санитарная дистанция между покупателями (отсутствует разметка); отсутствуют дозаторы с антисептиком; не обеспечен контроль температуры персонала; персонал не обеспечен запасом медицинских масок; отсутствуют дезинфицирующие средства для обработки поверхностей.

Была приостановлена деятельности 74 объектов: 18 предприятий продовольственной торговли, 16 предприятий непродовольственной торговли, 22 организаций общественного питания, 17 предприятий сферы услуг.