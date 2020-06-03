Мехико, , 04:16 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки 470 человек скончались в результате болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

«Согласно обновленным сегодня данным, за все время скончались от осложнений при COVID 10 637 человек», — добавил глава эпидемиологии ведомства Хосе Луис Аломия на пресс-конференции.

Также за 2 июня в Мексике выявили 3891 инфицированного SARS-CoV-2. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в республике достигло 97 326.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили, что страны Центральной и Южной Америки не достигли пика заболеваемости коронавирусом нового типа. По их данным, эти регионы стали зонами интенсивного распространения COVID-19.

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