Кемерово, , 04:07 — REGNUM В Кемеровской области с начала сезона активности клещей с жалобами на их присасывание в больницы обратились 18 965 человек, из них детей и подростков до 17 лет — 4733 человека или 24,9%. Для сравнения, в 2019 году — 10 057 человек, детей — 2146. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Только за последнюю неделю к медикам по поводу присасывания клещей обратились 4095 человек, из них 808 — дети.

В ведомстве уточнили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается во всех медицинских организациях области.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на середину мая с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 10 510 кузбассовцев, из них детей и подростков до 17 лет — 2795 человек.

Читайте также: Клещи покусали уже более 10,5 тысячи кузбассовцев