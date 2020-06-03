Якутск, , 05:05 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе переговоров с руководителем МЧС РФ Евгением Зиничевым договорился о том, чтобы мобильный госпиталь и пункты временного размещения (ПВР), доставленные из Хабаровска и развёрнутые на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в рамках локализации очага заражения коронавирусной инфекцией и лечения вахтовиков, остались в республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На данный момент часть пунктов временного размещения из Талакана доставлена в Якутск. Мобильный госпиталь также перевезут туда и будут использовать в случае возникновения ЧС.

С 1 июня на Чаяндинском месторождении полностью снят режим карантина.

В общей сложности вывезено 8 тыс. 300 человек. На рабочих местах остались 2 тыс. 400 человек, среди них нет ни одного заражённого коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Якутии вывезли вахтовиков до 1 июня, 21 мая на Чаяндинском месторождении карантин был частично снят.