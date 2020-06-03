Петропавловск-Камчатский, , 04:00 — REGNUM Количество рабочих ГОК «Аметистовый» («Ренова») на Камчатке, у которых подтвердился коронавирус, выросло до 40, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов отметил, что предприятие соблюдало требования обсервации, поэтому инфекция не проникла на ГОК. Однако он отметил и недостатки.

«Массовая вспышка заражения говорит о том, что люди жили скученно, вместе ели. Если бы был организован полноценный карантин, мы видели бы единичные случаи заражения. Необходимо донести до всех предприятий, в том числе и рыбоперерабатывающей отрасли, что под изоляцией понимается совсем другое. Это индивидуальный карантин, в крайнем случае малыми группами. Несоблюдение этих требований приводит к негативным экономическим последствиям для самого работодателя. Скупой платит дважды», — сказал Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня у 29 рабочих, прибывших на работу на ГОК «Аметистовый» группы «Ренова» Виктора Вексельберга, выявлен коронавирус. Рабочие находились в обсерваторе, поэтому на территорию производства инфекция не попала. «Ренова» выделила 5 млн рублей на борьбу с коронавирусом на Камчатке.