Москва, , 03:53 — REGNUM Вывозным рейсом компании «Аэрофлот» из Испании эвакуировано 150 граждан России. О вылете самолёта из Мадрида в Москву 3 июня сообщает посольство РФ в Испании.

«Вывозной рейс AFL2605 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Мадрида в Москву в 00:35 по местному времени. На борту 150 человек, четыре собаки и две кошки», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, авиарейсы из Индии, Южной Кореи, Ирана, Армении и Испании 2 июня доставят на родину российских граждан, оказавшихся за рубежом в период пандемии коронавируса.

Рейс SU2605 Мадрид — Москва должен был вылететь 2 июня в 23:30.

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