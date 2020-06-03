Богота, , 02:42 — REGNUM 31 833 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зафиксировано на территории Колумбии после получения положительных результатов тестов еще 1 340 пациентов, 2 июня сообщается на странице в Twitter колумбийского министерства здравоохранения.

Также в стране за сутки умерли 40 больных с COVID-19. Общее число летальных исходов при данном заболевании составило 1 009. Еще 11 142 человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавирусной инфекции в Колумбии до 1 июля был продлен режим общенационального карантина.

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