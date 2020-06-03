Миннеаполис, США, , 02:34 — REGNUM Военнослужащий Национальной гвардии США в штате Миннесота заразился коронавирусом нового типа, передает телеканал CNBC со ссылкой на представителя ведомства.

«Национальная гвардия Миннесоты планирует проверить всех своих задействованных военных на наличие коронавируса после того, как один тест дал положительный результат, а девять других сообщили о симптомах», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что зараженный нацгвардеец помещен на карантин. При этом специалисты в области здравоохранения уже предупреждали, что массовые сборы людей и протестные акции могут привести к крупным вспышкам заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штате Миннесота началось расследование случаев проявления расизма среди сотрудников полиции. Департамент по защите прав человека штата намерен проверить все случаи за прошедшие 10 лет.

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