Бразилиа, , 02:23 — REGNUM Количество подтвержденных летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бразилии возросло на рекордные 1 262 и достигло 31 199, сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

При этом в стране выявлено всего 555 383 случаев заражения новым коронавирусом. В их число входят 28 936 новых пациентов. Более 223 тысяч человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 31мая США направили в Бразилиюдва миллиона доз противомалярийного препарата гидроксихлорохина.

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