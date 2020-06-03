Рига, , 02:02 — REGNUM Во время действия режима ЧС в Латвии, введенного из-за пандемии коронавируса, число консультаций со стороны Государственной инспекции по труду (VDI) увеличилось на 61%, пишет портал diena.lv.

Наиболее часто обращающихся интересовало — возможно ли рассматривать заболевание COVID-19 как несчастный случай на работе и может ли работодатель отправить сотрудника сдать тест на COVID-19 в принудительном порядке? 49% всех заявлений, полученных VDI, касаются выплат заработной платы — полной оплаты последнего рабочего для и компенсации за неиспользованный отпуск. При этом в инспекции допускают, что часть нарушений, связанных с невыплатой зарплаты в полном объёме, могут быть связаны с введением ограничений для бизнеса на время действия режима ЧС.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.