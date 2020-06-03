Кито, , 02:01 — REGNUM Полеты из Эквадора в США и обратно будут возобновлены с 3 июня, а авиасообщение с европейскими странами будет восстановлено с июля, сообщает издание El Universo.

Так, уже запланированы рейсы с американскими городами — Майами и Нью-Йорком. Для въезда в страну иностранцы обязаны будут предоставить медсправку об отсутствии заболевания COVID-19.

Кроме того, в аэропортах Эквадора для всех приезжих организовано обязательное тестирование на коронавирус нового типа. Авиасообщение внутри республики должно возобновиться с 15 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая министр внутренних дел Эквадора Паула Ромо заявила, что пассажирские авиаперевозки в Эквадоре будут восстановлены с 1 июня.

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