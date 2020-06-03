Кишинёв, , 01:53 — REGNUM 75 молдавских военнослужащих поедут 24 июня в Москву, чтобы принять участие в параде, приуроченному к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявили в администрации президента Молдавии Игоря Додона, передает ИА REGNUM.

Отметим, что президент Молдавии Додон также анонсировал свое участие в Параде Победы в Москве. Помимо присутствия на параде он также намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и попросить его повторно о кредите в 200 млн евро.

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