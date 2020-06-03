Париж, , 01:36 — REGNUM Во Франции за прошедшие сутки 107 человек скончались от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба французского минздрава.

Таким образом количество смертей от осложнений COVID-19 во Франции достигло 28 940.

В настоящее время в медучреждениях республики находятся 14 028 пациентов. Из них 1253 — в палатах интенсивной терапии. Также с начала пандемии во Франции вылечились 101 932 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня во Франции стартовал второй этап выхода из карантина. Теперь поездки по стране не ограничиваются радиусом 100 километров от дома, возобновляют свою работу музеи, рестораны и туристические предприятия «зеленые зоны».

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