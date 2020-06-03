Миннеаполис, США, , 01:23 — REGNUM Департамент по защите прав человека американского штата Миннесота начал расследование случаев проявления расизма среди сотрудников правоохранительных органов, заявил губернатор штата Тим Уолз на своей странице в Twitter.

«В ходе расследования планируется изучить политику, установленные процедуры и практические меры, применявшиеся полицейским управлением в течение последних 10 лет», — заявил он.

По итогам расследования выяснится, злоупотребляли ли полицейские Миннеаполиса своими полномочиями против тех или иных слоев населения. Уолз также пообещал разобраться с каждым случаев проявления расизма в штате.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов и штатов США вспыхнули массовые беспорядки из-за убийства негра сотрудником полиции Миннеаполиса. В отдельных городах и регионах страны был введен комендантский час, для наведения порядка привлечены силы Национальной гвардии Соединенных Штатов.