Лондон, , 00:58 — REGNUM В Великобритании за прошедшие сутки скончались 324 пациента от осложнений COVID-19, сообщает пресс-служба британского департамента здравоохранения и соцзащиты.

Таким образом общее количество умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Соединенном Королевстве достигло 39 369. В это число входят умершие в больницах, домах престарелых и дома.

Также с начала пандемии количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Великобритании достигло 277 985.

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании за сутки от COVID-19 скончались 215 человек