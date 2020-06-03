Москва, , 00:53 — REGNUM Температура воздуха в Москве будет соответствовать показателям июля в конце текущей недели, сообщил 2 июня журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прямо как в присказке, после дождичка в четверг к нам приходит настоящее и долгожданное лето. Температура будет 20−22 ºC. В субботу температура еще повысится», — сказал он.

Потепление начнётся в четверг во второй половине дня, и к воскресенью температура повысится до 22 ºC. По прогнозу синоптика, она продержится в начале следующей недели.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что температура воздуха на европейской части России в июне будет в пределах нормы.

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