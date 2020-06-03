Тегеран, , 08:12 — REGNUM 2 июня глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 64 иранца умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, так что общее число смертей от COVID-19 в стране возросло до 7942. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Он также отметил, что к настоящему времени было подтверждено заражение вирусом около 157 562 человек. Чиновник подчеркнул, что за последние сутки около 3117 случаев заражения были официально подтверждены, 541 человек был госпитализирован.

Согласно приведённым данным, 123 077 пациентов COVID-19 успешно выздоровели от инфекции и были выписаны из больниц. Далее Джаханпур сообщил, что с начала кризиса в Иране было проведено 955 865 тестирований на COVID-19.

Иран предпринял многочисленные шаги, чтобы остановить распространение этой болезни, начиная от закрытия школ и университетов и заканчивая отменой культурных и религиозных собраний. Также в стране регулярно производится дезинфекция общественных мест.