Тегеран, , 08:43 — REGNUM 2 июня заместитель начальника полиции иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что спецподразделение полиции совместно с антинаркотической полицией провинции Хорасанэ Разави обнаружило 1113 кг опиума. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бригадный генерал Ахмад Тахери рассказал, что после получения наводки о перевозке наркотиков неизвестными лицами в грузовике полицейские бригады немедленно приступили к операции.

«Полицейские силы взяли контроль над сетью дорог Захедана и, наконец, обнаружили грузовик с нелегальными наркотиками», — заявил бригадный генерал. По его словам, полиция задержала водителя грузовика и обнаружила целую партию опиума (1113 кг).

Четыре десятилетия Исламская Республика Иран активно борется с незаконной торговлей наркотиками, зачастую афганского происхождения. Страна тратит миллионы долларов на герметизацию своих границ и предотвращение транзита наркотиков.

По имеющимся данным, только в 2018 году иранские силы провели свыше 1500 операций, изъяв 800 тонн различных видов наркотических и психотропных веществ. Изъятие наркотических средств в Иране в прошлом году увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.