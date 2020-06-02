Одесса, Украина, , 23:50 — REGNUM С просьбой не купаться в Чёрном море обратилась власти к жителям Одессы и Одесской области. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба администрации украинского региона.

Поясняется, что пробы воды, взятые 25 и 26 мая во всех определённых контрольных точках Одессы, показали несоответствие морской воды санитарно-микробиологическим нормам. В связи с этим граждан предостерегли от купания в Чёрном море.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области рекомендовало воздерживаться от купаний в морской воде вплоть до особого распоряжения, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе в летний период.

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