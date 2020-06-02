Женева, Швейцария, , 23:09 — REGNUM В мире за сутки зафиксировано 113 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает 2 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, общее число выявленных инфицированных во всём мире достигло6 194 533 человек.

Сообщается также, что за последние 24 часа скончались 4242 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 376 320.

Лидируют по показателю распространения инфекции регион Северной и Южной Америки, где выявлено более 2,9 млн инфицированных, а также страны Европы, где зафиксировано свыше 2,1 млн случаев заражения.

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