Лос-Анджелес, США, , 23:05 — REGNUM Почти 2,7 тыс. человек задержаны силовиками в округе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния с начала протестов и беспорядков, сообщает 2 июня издание Los Angeles Times.

По утверждению издания, не менее 2216 человек были задержаны в Лос-Анджелесе с 30 мая по 2 июня. Еще 475 человек были задержаны полицией в городах Санта-Моника и Лонг-Бич.

Большинство задержаний произошло на основании неподчинения полиции, нарушений режима комендантского часа, участия в грабеже, а также нападения на полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, десятки городов в США охвачены погромами, массовыми беспорядками и акциями протеста после убийства полицейским в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

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