Москва, , 22:54 — REGNUM Минобрнауки России совместно с вузами к началу следующего учебного года выработает новые требования к общежитиям в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил 2 июня министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

«Мы понимаем, что с 1 сентября все хотели бы работать в нормальном формате. Нам необходимо проанализировать тот опыт, который мы получили, и выработать новые форматы, новые протоколы деятельности», — сказал он в интервью Первому каналу.

Фальков пообещал, что требования к общежитиям будут подготовлены до 1 сентября «с учётом того, что подскажет Роспотребнадзор, и с учётом лучших российских практик».

В числе возможных новых требований глава Минобрнауки назвал введение в общежитиях стационарной термометрии, установление стандартов по санитарной обработке зданий, введение графиков согласованного посещения мест общего пользования.