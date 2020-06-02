Чикаго, США, , 22:49 — REGNUM Два человека стали жертвами беспорядков в населённом пункте Сисеро (штат Иллинойс, США), сообщает 2 июня Associated Press.

Уточняется, что люди погибли в пригороде Чикаго накануне, 1 июня. По итогам этих событий полиция задержала около шести десятков человек.

В подавлении протестов в Иллинойсе участвуют 625 представителей силовых структур, причём две с половиной сотни — это нацгвардейцы. В девяти округах Иллинойса введён режим чрезвычайной ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим ЧП также объявлен в американской столице, в Вашингтоне и в некоторых других американских городах из-за протестов, вспыхнувших после гибели чернокожего жителя Миннесоты от рук полиции 25 мая.

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