Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Подразделения Национальной гвардии США привлечены к операциям по восстановлению порядка в 28 штатах, охваченных погромами и акциями протеста из-за убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Об этом сообщает 2 июня Twitter Национальной гвардии.

«По состоянию на сегодняшнее утро губернаторы 28 штатов и столичный регион привлекли 20,4 тыс. бойцов Национальной гвардии для оказания помощи местной полиции в операциях по подавлению гражданских беспорядков», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, города США охвачены волной погромов, массовых беспорядков и акций протеста, начавшихся после убийства офицером полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

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