Приштина, , 23:51 — REGNUM Министерство финансов и переводов Косово 2 июня сообщило представителям албанского новостного агентства Telegrafi о том, что на данный момент на счет министерства, созданный для сбора средств на борьбу с пандемией COVID-19 почти два месяца назад, поступило 722 тысячи евро добровольных переводов.

При этом большая часть этой суммы — 670 тысяч евро — были переведены из-за рубежа представителями албанской диаспоры, отозвавшимися на призыв премьер-министра Косово Альбина Курти о помощи.

1 июня правительство Косово одобрило инициативу о подготовке пакета соглашений с международными финансовыми институтами для получения кредитов на поддержку экономики Косово в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

По оценкам, кризис может вывести 150 тысяч граждан и без того небогатого края за черту бедности.

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