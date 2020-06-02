Скопье, , 23:50 — REGNUM Заместитель главы правительства Северной Македонии по европейским делам и Национальный координатор по распределению иностранной помощи в стране 2 мая принял поступившие в аэропорт Скопье из Норвегии 20 аппаратов ИВЛ.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оборудование было передано Северной Македонии на безвозмездной основе в целях борьбы с коронавирусом.

Это уже не первая акция Норвегии по поддержке стран Западных Балкан в борьбе с коронавирусом. В апреле Норвегия передала Северной Македонии 25 аппаратов ИВЛ. Позднее эта скандинавская страна предоставила средства на закупку данных аппаратов Косово.

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